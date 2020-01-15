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Путин предложил увеличить материнский капитал на 150 тысяч рублей

, ИА "Амител"
Материнский капитал будут выплачивать и за рождение первого ребенкпа

Выплачивать материнский капитал семьям при рождении первого ребенка предложил президент РФ Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному Собранию 15 января 2020 года.

А для семей, решившихся родить второго ребенка, президент предложил увеличить материнский капитал на 150 тысяч рублей.  В дальнейшем маткапитал будет ежегодно индексироваться.

Также Путин пообещал продлить программу материнского капитала минимум до 31 декабря 2026 года.

По мнению главы государства, такая мера позволит поддержать семьи, которые хотели бы завести детей, но опасаются делать это из-за низких доходов.

Отметим, с 1 января 2020 года размер материнского капитала за рождение второго ребенка в России составил 466 617 рублей. После предложения президента материнский капитал составит 616 тысяч рублей.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

15.01.2020 16:44
- гость -

Чё видимо совсем с населением в стране швах?

15.01.2020 16:45
- гость -

Перестань со своими дружками грабить народ - все само собой и нормализуется!

15.01.2020 16:48
- гость -

тю.. 150 тыщь, вот будет по 150 тышь в месяц на ребенка до 18 лет. то пойду - рожу

15.01.2020 16:49
- гость -

Ох и ошибается он сколько много, читая напечатанный текст?!?! Раньше такого не наблюдалось. Нынче вообще ужас как ошибается. Нашего Томенко показали, с Бессарабовым за ручку держались сидели - молодцы!

15.01.2020 16:49
гостья

Он сказал что на первого ребенка с 01.01.2020 года будет мат.капитал 460 тыщ. И выплата от 3 до 7 лет семьям с детьми у кого доход меньше одного прожиточного минимума.

15.01.2020 16:51
- гость -

Я все ждал ждал когда он как Брежнев начнет говорить, медленно, причмокивая, видимо дождался

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