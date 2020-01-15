Следователи заинтересовались выгнанной из дома алтайской пенсионеркой

Алтайские следователи начали предварительную проверку сообщения о том, что 80-летняя жительница Бийска вынуждена жить в подъезде многоквартирного дома после того, как родственники вынудили ее подписать дарственную на квартиру, а затем выгнали.
По данным краевого следкома, в ходе проверки правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в материалах СМИ, а также изучить правомерность получения родственниками пожилой женщины в собственность ее жилого помещения. По результатам проверки примут процессуальное решение.
Напомним, "Бийский рабочий" сообщал, что пожилая женщина жила в двухкомнатной квартире на улице Васильева в Бийске. Ее 37-летняя внучка, чтобы сэкономить на аренде жилья, переехала к бабушке, а вскоре уговорила ее переписать квартиру на себя. По информации издания, после этого женщина стала унижать пенсионерку и даже бить. После этого 80-летняя бийчанка ушла жить в подъезд, но вскоре ее приютили соседи.
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