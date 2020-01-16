Алтайские хоккеисты встретятся с ХК "Чебоксары" на своей территории

Хоккейный клуб "Динамо-Алтай" примет лидера первенства ВХЛ – ХК "Чебоксары" на родной земле.

Наши спортсмены сначала нового года уже одержали три победы в выездных матчах с саратовским "Кристаллом". Алтайские хоккеисты идут без поражений уже десять матчей подряд и успешно справляются с поставленной задачей на сезон – быть в тройке сильнейших и бороться за главный трофей первенства – Кубок Федерации.

На данный момент наша команда занимает вторую строчку в турнирной таблице первенства ВХЛ, набрав по итогам 24 сыгранных матчей 39 очков.

Впереди матчи с лидером первенства ВХЛ – ХК "Чебоксары". Соперник имеет в активе 41 турнирный балл по итогам 27 проведенных встреч и находится на первом месте.

Матчи пройдут на "Титов-арене" по адресу пр. Социалистический, 93. Начало соревнований 18 и 19 января в 17:00, а 21 января – в 19:00.