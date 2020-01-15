Туристку заставили пройти тест на беременность перед полетом

Японская туристка пожаловалась журналистам на персонал авиакомпании, который отказался пускать ее на борт самолета, пока она не прошла тест на беременность, сообщает The Sun.
Такое требование ей выдвинули перед полетом в Северные Марианские острова, где проживают ее родители.
Не желая, чтобы лайнер взлетел без нее, девушка выполнила условия, которые она посчитала унизительными. Только убедившись, что японка не беременна, ее сопроводили на борт самолета.
Пассажирка подчеркнула, что ей было неприятно такое отношение. Она посчитала, что это связано с ее азиатской внешностью.
Отметим, что Северные Марианы – это свободно ассоциированное с США государство. Многие иностранцы приезжают туда, чтобы рожать детей, в таком случае они автоматически становятся гражданами США.
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