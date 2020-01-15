Учителям добавят пять тысяч рублей за классное руководство

Президент России Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному Собранию 15 января 2020 года, поручил добавить учителям пять тысяч рублей доплаты за классное руководство.
При этом остальные дополнительные выплаты должны остаться, подчеркнул президент.
Как накануне сообщал портал amic.ru, в ближайшее время в России может измениться система оплаты труда учителей. В частности, власти сформируют единую модель для распределения зарплатного фонда.
Сейчас регионы получают рекомендации, по которым 70% зарплаты выделяется на оклады за одну ставку (за 18 уроков в неделю), а еще 30% оставляется на надбавки. Однако субъекты принимают решение о распределении этой суммы самостоятельно.
При этом, по словам главы Министерства просвещения Ольги Васильевой, не все регионы выполняют эти рекомендации.
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