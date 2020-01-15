В России будут платить пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин предложил выплачивать ежемесячные пособия на детей в возрасте от трех до семи лет. Об этом глава государства заявил, выступая с ежегодным посланием Федеральному Собранию 15 января 2020 года. Выплаты будут получать семьи уже начиная с 1 января 2020 года.
"Ребятишки в этом возрасте, что называется, знакомятся с вирусами, часто болеют. Маме не выйти на работу. В этой связи предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно", – сообщил президент.
Кто сможет рассчитывать на выплаты
Пособия будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.
Чтобы получать выплату, нужно будет подать заявление и указать свой легальный официальный доход.
При этом президент распорядился сделать процедуру оформления нового пособия максимально удобной и простой для граждан.
Предполагается, что выплаты на первом этапе составят половину прожиточного минимума – 5,5 тысячи. Нот сумма может измениться.
"Если мы увидим, что какие-то семьи не доходят до прожиточного минимума, получая 5,5 тысячи, сделаем следующий шаг. Будем выплачивать со следующего года уже целиком (в каждом регионе по-разному), будем выплачивать полный прожиточный минимум – это примерно 11 тысяч на ребенка в месяц", – подчеркнул Владимир Путин.
При этом он отметил, что для реализации данной меры потребуется корректировка федерального бюджета, провести которую президент попросил максимально быстро.
Комментарии
вот они нагрузили соцзащиту))
теперь на комиссию не попасть
пока статус малоимущих получишь
пора подаваться, точно
вот они не понимают, что таким образом стимулируют бомжей рожать имбицилов?
для них главное не "качество" людей, а их количество! дураками проще руководить!
да это для тех, кто не оф зп получает. налоги не платит и ещё получает