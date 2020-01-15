Мужчина замерз насмерть в алтайском селе

Утром 14 января в селе Хабары на улице Калинина проезжающий мимо сотрудник ОГИБДД обнаружил тело мужчины, сообщает местная газета "Вестник целины".
Личность погибшего установили сразу – им оказался местный житель 1972 года рождения. По предварительным данным, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и умер от переохлаждения.
Правоохранители уже провели предварительную проверку, материалы передали в Славгородский межрайонный следственный отдел.
Ранее amic.ru писал, что в Омской области 1 января обнаружили тело 17-летнего подростка. Ребенок замерз насмерть за пределами села Заливино. Следователи выяснили, что вечером 31 декабря подросток ушел в гости к друзьям, чтобы отметить Новый год. Но примерно в 3 часа ночи он вернулся к себе домой, ошибочно позвонил в соседнюю квартиру, выбежал на улицу и домой больше не вернулся.
Комментарии