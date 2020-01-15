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В Алтайском крае в регистратуре поликлиники скончался мужчина

, ИА "Амител"
Он пытался записаться к врачу
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

15 января в поликлинике Каменской ЦРБ скончался мужчина, сообщает газета "Каменские известия" со ссылкой на главного врача больницы Олега Войтова.

68-летний пациент находился в регистратуре поликлинического отделения больницы, вместе с регистратором стоял у информационного терминала и оформлял запись на прием к терапевту. По словам главврача, мужчина не жаловался медработникам на плохое самочувствие, но внезапно упал.

Подбежавший терапевт начал оказывать ему первую помощь, но мужчина скончался. Что стало причиной смерти, станет известно после проведения экспертизы.

Ранее amic.ru сообщал, что в селе Хабары на улице нашли труп мужчины. По предварительным данным мужчина был пьян и умер от переохлаждения.

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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