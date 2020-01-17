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"Уверенный пользователь ПК": разбираемся в современных вакансиях в сфере Интернета

, ИА "Амител"
Какие специалисты востребованы на рынке фриланса и чем они занимаются

Источник: Pexels.com

Популярная строчка в резюме "Уверенный пользователь ПК" считалась действительно ценной лет 20 назад, когда эти самые ПК только появились в широком доступе. Рунет стремительно развивается, а навык владения компьютером все еще указывается в резюме и вакансиях, но на сегодняшний день не значит ровным счетом ничего.

Когда-то "уверенному пользователю" достаточно было уметь пользоваться поисковиком и отправлять электронные письма. Сейчас это азы, понятные даже детям. Интернет больше не принадлежит "пользователям ПК", а обрастает собственным миром профессий. Веб-дизайнер, копирайтер, бэкенд-разработчик, фронтенд-разработчик, SMM-специалист – лишь малая часть профессий, чья деятельность осуществляется в режиме онлайн. Специалистам разных областей – написания и обработки текста, дизайна, программирования и PR – зачастую приходится объединяться для работы над тем или иным интернет-проектом. В таких случаях необходим человек, который координирует действия команды и организовывает продуктивный рабочий процесс. Это менеджер интернет-проектов. 

Менеджер интернет-проектов, или продакт-менеджер, – некая нить, связывающая заказчика проекта и его исполнителей. Его задача – уловить суть проекта, основные цели и выстроить работу команды таким образом, чтобы клиент получил продукт с учетом всех пожеланий, вписанный в оговоренные заранее бюджет и временные рамки. 

Если задача заказчика – доступно донести, каким он видит желаемый результат проекта, то задача менеджера – этот результат обеспечить. Так как менеджер – это руководитель проекта, ему предоставляется полная свобода действий. В этом заключается одновременно и основное преимущество, и основная сложность профессии. Менеджер волен самостоятельно строить план, по которому будет осуществляться воплощение проекта в жизнь, но именно он несет полную ответственность перед заказчиком за деятельность исполнителей и конечный результат. Поэтому важно уделить большое внимание подбору специалистов и формированию технических заданий, а также внимательно следить за их корректным исполнением и при необходимости вносить правки.

Под интернет-проектом можно понимать широкий круг медиапродуктов, таких как сайты, порталы и блоги, продукты e-commerce – интернет-магазины и сетевые рынки, а также интернет-сообщества и быстро растущую сферу мобильных сайтов и приложений. Безусловно, чтобы профессионально руководить процессом создания интернет-проекта, необходимо вдоль и поперек знать его структуру и разбираться во всех этапах его создания. 

Одним словом, менеджер интернет-проектов – это человек-оркестр. Ему необходимо уметь находить общий язык с любыми людьми, даже не самыми общительными, поэтому важно иметь развитые коммуникативные навыки. Он должен понимать структуру работы над проектом, а следовательно, разбираться в программировании, дизайне, верстке, наполнении и продвижении. Менеджер должен понимать, что успешная работа – та, которую хорошо спланировали. Кроме того, он должен уметь подтверждать это документально – составлять и предоставлять необходимые отчеты и планы. 

Сегодня практически каждая компания, функционирующая много лет или только начинающая свою деятельность, стремится заявить о себе в интернете. Рынок развился настолько, что конкуренция за внимание пользователя становится все серьезнее. Именно поэтому интернет-проекты требуют профессионального подхода, а менеджер интернет-проектов становится все более востребованной и перспективной профессией.

При этом профессия новая, и обучиться ей можно только самостоятельно, обобщив и систематизировав накопленные знания. Оптимально иметь базовое образование в сфере IT и дополнительное, в виде курсов, например, в сфере маркетинга или бизнес-проектов. 

Доход продакт-менеджера во многом зависит от опыта работы в данной сфере, знаний и умений, количества выполняемых обязанностей и масштабности проекта. Менеджеры, хорошо знающие свое дело, сейчас более чем востребованны. В Барнауле менеджеру интернет-проектов предлагают зарабатывать от 40 000 рублей

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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