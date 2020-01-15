Путин намерен обеспечить бесплатным питанием всех учеников начальных классов

Обеспечить всех учеников с 1 по 4 класс бесплатным горячим питанием предложил президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному Собранию 15 января 2020 года.
Глава государства заявил, что дети должны быть в одинаковых условиях, независимо от уровня доходов семей. Путин подчеркнул, что родители не должны чувствовать, что они не могут прокормить своих детей. Чтобы реализовать эту инициативу, Путин предложил консолидировать средства федерального, регионального и местного бюджетов.
Глава государства отметил, что в школах необходимо создавать дополнительную инфраструктуру, столовые и буфеты, а также наладить систему снабжения полезными продуктами. На новый режим питания часть школ должна перейти уже с 1 сентября 2020 года, полностью же все учебные заведения переведут до 1 сентября 2023 года.
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