Трассу под Барнаулом перекроют 15 декабря из-за военных колонн

Движение военных колонн под Барнаулом станет причиной перекрытия "Чуйского тракта" вечером в среду, 15 декабря, сообщили amic.ru в Госавтоинспекции Алтайского края.
С 19:30 до 20:30 ограничат движение на автодороге п. Сибирский – Р-256 "Чуйский тракт" – п. Казачий.
Краевая ГИБДД просит водителей с пониманием отнестись к временным затруднениям. Тем, кто еще только собирается отправиться в путь, лучше спланировать время отправления таким образом, чтобы не попасть в пробку.
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перекроют 15 декабря
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декабря?