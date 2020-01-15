Волочкова показала, как водить байк сидя на шпагате

Российская балерина Анастасия Волочкова в очередной раз удивила подписчиков своей страницы в Instagram, выложив свое фото на байке с любимым шпагатом.
Таким образом она продемонстрировала, что на мототехнике можно ездить, даже не сгибая коленей.
"И все же водителем этого байка была я! Приехали на пляж, — заверила Волочкова. — Я только так передвигаюсь на всех видах транспорта".
Балерина уточнила, что "живет в шпагате", так как он неотъемлемая часть ее профессии. Правда вот только для размаха ног не всегда находится место.
Напомним, в начале января Волочкова выложила свое обнаженное фото и сопроводила его броским текстом. Подписчики не удержались от комментариев, касающихся фигуры Волочковой, а некоторые отметили, что в ее возрасте выкладывать подобные фотографии "не солидно".
Комментарии
байк промежностью волочковой зашкварился