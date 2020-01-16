Хозяин алтайского гаража обнаружил его пропажу спустя несколько месяцев

Сотрудники рубцовской полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже металлического гаража. Заявление в начале декабря 2019 года подал местный житель, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

В ходе оперативных мероприятий следователи опросили старшую по дому, во дворе которого находился гараж. Она вспомнила, что еще в начале осени, когда шло благоустройство территории, неизвестный мужчина поинтересовался, кому принадлежит гараж. Спустя несколько дней строение исчезло.

Спустя некоторое время стражи порядка задержали 49-летнего подозреваемого. Мужчина признался, что подогнал эвакуатор и увез гараж на свой земельный участок.

Расследование уголовного дела продолжается.