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Хозяин алтайского гаража обнаружил его пропажу спустя несколько месяцев

, ИА "Амител"
Гараж украли в сентябре, а заявление рубцовчанин написал в декабре
Фото: Multilisting.su

Фото: Multilisting.su

Сотрудники рубцовской полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже металлического гаража. Заявление в начале декабря 2019 года подал местный житель, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

В ходе оперативных мероприятий следователи опросили старшую по дому, во дворе которого находился гараж. Она вспомнила, что еще в начале осени, когда шло благоустройство территории, неизвестный мужчина поинтересовался, кому принадлежит гараж. Спустя несколько дней строение исчезло.

Спустя некоторое время стражи порядка задержали 49-летнего подозреваемого. Мужчина признался, что подогнал эвакуатор и увез гараж на свой земельный участок.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

16.01.2020 08:44
- гость -

Если гараж стоял самовольно, то бывший хозяин не сможет доказать, что это его гараж.

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