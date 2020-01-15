Самая красивая женщина в мире показала фото без купальника

Фото: instagram.com/bellahadid

Американская супермодель Белла Хадид порадовала своих поклонников новыми фотографиями в своем аккаунте в Instagram, где на ней не было даже купальника.

Спасла от наготы полупрозрачная сетка, накинутая на тело. Наиболее интимные места, видимо, немного подретушированы, чтобы снимки не выглядели совсем пошло.

Напомним, Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире по формуле "золотого сечения". К таким выводам пришел пластический хирург Джулиан Де Сильва, рассчитавший лица знаменитостей. Для этого он измерял пропорции лиц, расположение губ, носа, подбородка, лба и челюсти.

Первое место заняла американская супермодель Белла Хадид с показателем 94,35% соответствия формуле. У нее практически идеальный подбородок, заявляет Де Сильва. По его словам, до идеала не хватило всего 0,3%.