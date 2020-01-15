Депутат Романенко рассказал о реализации послания Путина в Алтайском крае

Власти Алтайского края готовы приступить в реализации предложений президента Владимира Путина, о которых он сказал в послании Федеральному Собрания. Об этом заявил председатель краевого Законодательного Собрания, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Романенко.

"Мы проанализируем, какие законодательные изменения потребуются в Алтайском крае, и будем заниматься этими вопросами коллегиально уже сейчас", — сказал он.

Одним из важных заявлений главы государства Романенко назвал поддержку семей: продление материнского капитала до 2026 года, его увеличение до 616 тысяч рублей за второго ребенка и введение маткапитала за первого, а также ежемесячные выплаты для малообеспеченных семей с детьми не до трёх лет, а до семи.

Президент сообщил о решении сделать горячее питание в школах для всех учеников с 1 по 4 класс бесплатным. По словам Романенко, в Алтайском крае при активных действиях "Единой России" уже двигаются в этом направлении, пока в части питания детей из малообеспеченных семей и детей с ОВЗ.

"Важно, и это отметил Президент, что рост благосостояния жителей должен происходить за счёт увеличения валового внутреннего продукта. Поэтому поддержка из федерального бюджета регионов, которые стимулируют инвестиции, может положительно сказаться на инвестклимате в Алтайском крае", — добавил Александр Романенко.

Главный алтайский единоросс отметил, что президент призвал регионы незамедлительно включились в работу по реализации послания.