Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира

Россия заняла 23-е место из 73 возможных в списке лучших стран мира. Рейтинг составил журнал US News & World Report.

Первое место в этом списке досталось Швейцарии, на втором месте расположилась Канада, а на третьем — Япония. Далее идут Германия, Австралия, Великобритания, США, Швеция, Нидерланды и Норвегия.

Примечательно, что из сверхдержав Россия уступает только США. В частности, РФ опередила Китай и все страны Восточной Европы. В прошлом году наша страна была на 24-м месте.

Отметим, что при составлении рейтинга специалисты учитывали развитие туризма, инноваций, социальной сферы, культуры, темпы экономического роста, открытость для бизнеса, общий уровень жизни, влияние на мировой арене, историческое наследие.

Ранее Россия попала в рейтинг самых могущественных стран мира. Лидером названы США. Россию поставили на второе место, а Китай – на третье. Замкнули пятерку Германия и Великобритания. В десятку также вошли Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея.