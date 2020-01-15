Госдума: отставка кабмина не отразится на процессе реализации послания президента

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил журналистам, что отставка правительства не отразится на процессе реализации послания президента Федеральному Собранию, озвученному сегодня, 15 января.

По словам Толстого, правительство исполняет свои обязанности, следовательно, будет вносить законодательные инициативы в Думу. Так что на динамике реализации послания перестановки не отразятся.

Напомним, правительство России в полном составе ушло в отставку сегодня, 15 января. Об этом объявил премьер Дмитрий Медведев во время встречи президента Владимира Путина с кабмином.

Соответствующее решение председатель правительства объяснил предложенными российским лидером изменениями в Конституцию.