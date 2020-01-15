"Это конституционный переворот". Политологи о том, почему Медведев распустил кабмин

Не прошло и двух часов после оглашения послания президента Федеральному Собранию, как премьер-министр Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства. Сделал он это в соответствии со статьей 117 Конституции РФ. Путин отставку принял, поблагодарил кабинет министров за работу, хотя и заметил, что "не все получилось". Глава государства попросил членов правительства исполнять полномочия до формирования нового состава кабмина и пообещал встретиться с каждым из них лично в ближайшее время. Почему все это случилось именно сегодня, как оценить отставку и что теперь будет дальше? Об этом рассуждают ведущие российские эксперты и политологи.

Как удобно Путину

Заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов считает, что отставка ложится в линию послания на обновление политической системы. "Новые правила игры – новое правительство. Должно следовать какое-то продолжение, не менее сильное по своему содержанию и последствиям. Главный вопрос в том, какая будет конфигурация власти и как будут взаимодействовать между собой структуры в рамках исполнительной власти", – цитирует Игнатова Telegram-канал The Bell.

Политолог Федор Крашенинников считает случившееся конституционным переворотом. "Мы ойкнуть не успеем, как у нас будет новая Конституция, ее примут без всякого референдума, какими-нибудь невнятными опросами, которые нам уже обещал Миронов и другие деятели Думы", – уверен эксперт.

По его словам, Дума примет множество законов, которые позволят переписать Конституцию, как удобно Путину, и создать совершенно новую конфигурацию власти, которая позволит президенту править пожизненно.

Борис Макаренко, президент Центра политических технологий, предположил, что отставка, скорее всего, связана с социально-экономической повесткой, которая звучала в послании.

"Мы не знаем, какую комбинацию членов следующего правительства держит у себя в голове президент. Однако очевидно, что будут перераспределены игроки "партии экономии" и "партии трат", – цитирует Макаренко The Bell.

Демонстрация перезагрузки

По мнению политолога Алексея Мартынова, послание и отставка связаны по смыслу. Что касается поправок в Конституцию, то еще предстоят обсуждение и общенародное голосование. "Я не думаю, что это будет референдум, я думаю, что это будет какой-то опрос. Как это будет сделано, еще предстоит решить. Это, что называется, дело будущего. А сегодня правительство подало в отставку. Видимо, с точки зрения новых задач, того запроса на обновление и, самое главное, тех вещей, о которых сегодня говорил президент в послании, нужны новые компоненты, новое правительство, и оно будет", – приводит слова Мартынова Telegram-канал E1.

У политолога Александра Пожалова создается ощущение, что отставка – это либо признание неготовности правительства в имеющемся составе взять на себя ответственность за реализацию амбициозных социальных поручений президента из послания, либо реакция правительства на неоднократно прозвучавшую критику в адрес темпов работы кабмина по нацпроектам и майским указам.

"Возможно, что это просто демонстрация кардинальной перезагрузки власти, которая должна дать мощный толчок ее рейтингу", – предполагает Пожалов.