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Алтайский биатлонист завоевал серебро в командной эстафете на юношеской Олимпиаде

, ИА "Амител"
От "золота" команду отделил один промах

Воспитанник алтайского биатлона Олег Домичек завоевал серебро смешанной командной эстафеты на III юношеской Олимпиаде, сообщает "Алтайский спорт".

Вместе с Домичеком в гонке участвовали Алена Мохова и Анастасия Зенова из Красноярского края, а также спортсмен из Новосибирской области Денис Иродов. 

На первом этапе Мохова использовала всего три дополнительных патрона и передала эстафетную палочку с лучшим временем. Зенова стреляла еще точнее и использовала один дополнительный патрон, правда "ногами" она позволила себя догнать спортсменке из Италии. Иродов на своем этапе пришел первым с отрывом от итальянца, который шел следом, в 25 секунд. 

"К сожалению, заключительный этап эстафеты не превратился для Олега в легкую прогулку за победой. Хорошо отстреляв "лежку" (0+2), Домичек не смог избавиться от преследователя в лице итальянца Марко Барале, и на заключительной стрельбе стоя все перевернулось с ног на голову. Марко стрелял по-снайперски, а Олег "поймал" штрафной круг. И на заключительном отрезке дистанции побороться за победу не смог", – пишет "Алтайский спорт".

Отмечается, что наши биатлонисты остались без наград лишь в одной гонке и увозят с Олимпийских игр три золотые и три серебряные медали. 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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