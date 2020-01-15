Ученые обнаружили неожиданную пользу секса для женского организма

Женщины могут задержать менопаузу, занимаясь сексом хотя бы раз в неделю, пишет "Медикфорум".

Ученые из Университетского колледжа Лондона на протяжении 10 лет наблюдали за тремя тысячами женщин и выяснили, что те, кто занимается сексом хотя бы раз в неделю, гораздо реже вступают в менопаузу в произвольно выбранном возрасте. К примеру, среди тех, кто регулярно занимается сексом, вероятность вступить в менопаузу к 51 году была на 28% реже.

Специалисты утверждают, что если женщина не вступает в интимную связь, то организм перестает активно инвестировать энергию в процессы овуляции, что и приводит к вступлению в менопаузу. Вместо этого женский организм вкладывает эту энергию в другие вещи, которые считает более полезными.