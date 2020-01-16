Он вам не премьер: реакция соцсетей на отставку правительства во главе с Медведевым

15 января спустя несколько часов после послания Владимира Путина Федеральному Собранию, Дмитрий Медведев объявил об отставке всего правительства РФ. Причиной экс-премьер назвал поправки в Конституции, которые озвучил президент России в ходе обращения к парламенту.

Нынешнее правительство продолжит работать до формирования нового кабинета. А Дмитрию Медведеву предложили занять должность заместителя председателя Совета безопасности, который возглавляет глава государства.

Пользователи соцсетей не смогли пройти мимо такого важного политического события.

Путин: Накидал вам план работы.

Медведев: Вот сам его и исполняй. — историк-алкоголик (@AlcoHistory) 15 января 2020 г.

Тем временем в Кремле pic.twitter.com/80701WzuBt — Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) 15 января 2020 г.

Путин: у чиновников не должно быть второго гражданства ⁰Медведев: 🏃‍♂️ — не хухры-мухры (@zuukhra) 15 января 2020 г.

в России произошло нечто, на секунду напомнившее людям *политику*; глаза их тут же нехорошо заблестели — Альфина (@alphyna) 15 января 2020 г.

думаю новое правительство будет набрано с помощью конкурса беготни вокруг стульев — хорошая полина (@nuichtoveselogo) 15 января 2020 г.

он вам не премьер — Feldman (@EvgenyFeldman) 15 января 2020 г.

Так стоп. Я только сейчас понял. МЕДИНСКИЙ ЖЕ УШЁЛ. Я тебя предупреждал, мединский? Ты не послушал, вот иди своих панфиловцев ищи — шило в стенку (@michaelnacke) 15 января 2020 г.

Хочу маску Инстаграма "Каким министром в новом правительстве будешь ты?" — Никотинка с Бровями+ (@Yoghikitt) 15 января 2020 г.

Когда орешь от отставки правительства (извините) pic.twitter.com/nq7M1z9Wcp — кремль и глэмрок (@eye_ii_eye) 15 января 2020 г.