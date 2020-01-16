Он вам не премьер: реакция соцсетей на отставку правительства во главе с Медведевым

15 января спустя несколько часов после послания Владимира Путина Федеральному Собранию, Дмитрий Медведев объявил об отставке всего правительства РФ. Причиной экс-премьер назвал поправки в Конституции, которые озвучил президент России в ходе обращения к парламенту.
Нынешнее правительство продолжит работать до формирования нового кабинета. А Дмитрию Медведеву предложили занять должность заместителя председателя Совета безопасности, который возглавляет глава государства.
Пользователи соцсетей не смогли пройти мимо такого важного политического события.
15 января 2020 г.
Путин: Накидал вам план работы.— историк-алкоголик (@AlcoHistory) 15 января 2020 г.
Медведев: Вот сам его и исполняй.
Путин: Накидал вам план работы.— историк-алкоголик (@AlcoHistory) 15 января 2020 г.
Медведев: Вот сам его и исполняй.
Тем временем в Кремле pic.twitter.com/80701WzuBt— Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) 15 января 2020 г.
Путин: у чиновников не должно быть второго гражданства ⁰Медведев: 🏃♂️— не хухры-мухры (@zuukhra) 15 января 2020 г.
Кандидаты на пост премьер-министра pic.twitter.com/MBPO2fNzur— Филипп Bуjaчић (@f_vuyachich) 15 января 2020 г.
в России произошло нечто, на секунду напомнившее людям *политику*; глаза их тут же нехорошо заблестели— Альфина (@alphyna) 15 января 2020 г.
думаю новое правительство будет набрано с помощью конкурса беготни вокруг стульев— хорошая полина (@nuichtoveselogo) 15 января 2020 г.
15 января 2020 г.
Совпадение? pic.twitter.com/jkTM2SM8WZ— Лентач (@oldLentach) 15 января 2020 г.
он вам не премьер— Feldman (@EvgenyFeldman) 15 января 2020 г.
Так стоп. Я только сейчас понял. МЕДИНСКИЙ ЖЕ УШЁЛ. Я тебя предупреждал, мединский? Ты не послушал, вот иди своих панфиловцев ищи— шило в стенку (@michaelnacke) 15 января 2020 г.
Хочу маску Инстаграма "Каким министром в новом правительстве будешь ты?"— Никотинка с Бровями+ (@Yoghikitt) 15 января 2020 г.
Когда орешь от отставки правительства (извините) pic.twitter.com/nq7M1z9Wcp— кремль и глэмрок (@eye_ii_eye) 15 января 2020 г.
Правительство России прямо сейчас pic.twitter.com/1qN79zmALH— Timme (@timbochkarev) 15 января 2020 г.
Как же я ЛЮБЛЮ НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ😊❤❤, вот они слева направо pic.twitter.com/cnjhhoB3wg— Mr Mole (@rokoby) 15 января 2020 г.
Комментарии
Не стал ждать 2024 года, тотальное укрепление власти путина и пожизненные гарантии личной безопасности отца нации. Страна пофиг, каждый выживает как может выжить, лучший вариант в этой ситуации N- количество валюты 50/50 евро, доллар, действующий заграничный паспорт, новые ботинки, пара приличных брк, всё остальное в этой стране бессмысленно.
Из за аномально теплой погоды в России распустилось правительство.
Для того, чтобы отвлечь россиян от миллиарда, выигранного в «Столото», пришлось распустить правительство.
Да они там щас перетусуются и снова те же упыри займут там места тока каждый уже другое походу
Все согласны с отставкой правительства