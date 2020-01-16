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Ветер будет усиливаться. О погоде в Алтайском крае 16 января

, ИА "Амител"
День перед штормом
Фото: nzpr.ru

Фото: nzpr.ru

Погода в Алтайском крае идет на ухудшение. 16 января ветер будет постепенно усиливаться, а с 17 января на территории региона введено штормовое предупреждение.

В крае столбики термометров покажут -2...-7 градусов, в некоторых районах до -12. Небольшой, местами умеренный снег, метели, на дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле воздух температура воздуха составит от -4 до -6 градусов. Небольшой снег, метель, на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 8-13 м/с.

 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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