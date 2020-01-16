Жители Рубцовска рассказали о сливе нечистот рядом с их домами

Жители Рубцовска сняли на видео слив нечистот из ассенизаторской машины в черте города. Запись разместили в сообществе "Инцидент Рубцовск".

"Мы устали их гонять, может, так поймут, мы живем рядом и нюхаем эту вонь", – написала автор сообщения.

Она пояснила, что техника постоянно сливает нечистоты в районе Сельмашского переезда. Реки отходов стекают к жилым домам.

Администрацию города Рубцовска, Роспотребнадзор и прокуратуру попросили разобраться в ситуации и привлечь виновных лиц к ответственности.