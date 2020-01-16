Врач рассказал, как выявить рак кожи на ранней стадии

Внимательнее относиться к своей коже, чтобы вовремя выявить рак, рекомендует дерматоонколог, кандидат медицинских наук Дмитрий Бейнусов, сообщает петербургское издание "Родной город".

По его словам, на ранней стадии рак кожи лучше поддается лечению, поэтому следует обращаться к врачу при любых подозрительных изменениях, особенно если они касаются образований на коже.

Это могут быть едва заметные отличия в форме, цвете, размере или симметрии. После обследования такие образования зачастую рекомендуют к удалению.

Но не всегда они бывают в заметных местах. Так, по словам Бейнусова, на 14 случаев опасных опухолей приходятся три меланомы, которые находятся на недоступных для осмотра участках.

В связи с этим врач рекомендует ежегодно проходить дерматоскопию всех образований. При отсутствии возможности очного приема у дерматоонколога следует воспользоваться онлайн-консультациями, утверждает специалист.