Рамзан Кадыров назначил врио главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил временно исполняющего обязанности главы региона на период своей нетрудоспособности, сообщает РИА "Новости".

"В соответствии со статьей 76 Конституции Чеченской Республики исполнение обязанностей главы Чеченской Республики на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской Республики с 13 января 2020 года", – сообщает правительство республики.

Документ был подписан 13 января. На какой срок заступает врио, неизвестно.