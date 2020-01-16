Делится властью и готовит себе новое место. Эксперт о политической реформе Путина

Владимир Путин своим посланием Федеральному Собранию запустил реформу власти, которая будет проходить в ближайшие несколько лет, а также добавил полномочия нескольким институтам власти за счет полномочий президента. И, возможно, это является частью подготовки новой должности президента. Такое мнение порталу amic.ru высказал алтайский политтехнолог Константин Лукин.
"Послание – эта старт транзита власти, изменение конфигурации на ближайшие 10 лет. Придание институтам новых полномочий должно привести к балансу власти", – считает собеседник.
Президент, напомним, предложил несколько серьезных изменений: Госсовет получит реальные полномочия и закрепление в Конституции, Госдума – право назначать главу правительства, вице-премьеров и министров, Совет Федерации – глав силовых ведомств, губернаторам, депутатам, сенаторам запретят иметь гражданство и вид на жительство в других странах, а президентом сможет стать человек, который прожил в России не менее четверти века.
По словам Константина Лукина, все эти предложения президента – некое новое государственное устройство, новые отношения государства и общества. А потому перезагрузка институтов логична.
То, что президент делится властью, говорит о двух стратегических переменах. Во-первых, Россия по Конституции перестанет быть "суперпрезидентской державой", когда слишком много полномочий у главы государства, а станет просто президентской с правом парламента контролировать исполнительную власть. Это, кстати, приведет к долгожданному усилению депутатского корпуса.
А во-вторых, это говорит о том, что Путин готовит себе новое место после окончания президентства. По мнению Лукина, он вполне может возгласить Госсовет, который станет одним из центров силы.
Но при этом он сомневается, что в 2020 году пройдут досрочные выборы в Госдуму (которые по расписанию должны состояться в 2021 году).
"После отставки правительства распускать еще и Госдуму было бы совсем странно, совсем кардинально. Система просто может затрещать по швам", – уверен он.
Комментарии
Парламентскую республику он хочет сделать где власть имеет премьер избираемый парламентом. Вот так вот просто после президенства, перейдет в премьеры и будет переизбираться ручным парламентом еще лет 15.
Если оппозиция опять получит на выборах 1,5 %. то это будут проблемы оппозиции. Можно сфальсифицировать, но не так же опустить. Так опускает она себя сама, усиленно облизывая пиндосский зад, а в России это не популярно. Отсюда и 1,5 %, даже фальсифицировать не надо
По сути реальные предложения только по изменению Конституции. Убрали ДАМ с поста, чтобы совсем не завалить свои рейтинги. Структурных социально экономических изменений, а следовательно и изменений для большей части не стоит ожидать. Предложения по детям и матерям это очень хорошо (!), но имеют узко направленые действия.
Вы, эта, где такого эксперта откопали - паренек меняет Конституцию (не население!!!) под себя и при этом будет делиться властью?! Да его тогда сотрут в порошок и при первом же заседании Госдумы возьмут под белы руки - поураганил за 20 лет немало, а такие как Улюкаев не простят...
Еще и госслужащим запретить двойное гражданство и вид на жительство
Зачем президент усиливает Госдуму и Госсовет?
ответственность разделяет, дескать, не только я, а еще куча таких же...
Ну вот сейчас и посмотрим, кто кого под белые руки возьмет, он таких, как Улюкаев или они его. Могли бы взять, 20 лет назад бы взяли. А раз не могут, пусть пока на зоне посидят, ее и пополнить другими пареньками можно
Еще и госслужащим запретить двойное гражданство и вид на жительство
Не знаю про вид на жительство, но силовикам двойное гражданство уже запрещено. Госслужащим запрещены счета в иностранных банках и недвижимость за рубежом. Им это не нравится
Если оппозиция опять получит на выборах 1,5 %
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Дело в том, что у нас нет оппозиции. Клоуны их КПРФ и ЛДР - это не оппозиция, это ручные бобики. Немцова убрали. Навального убрали, пришив ему статью.
Немцова убрали. Навального убрали, пришив ему статью.
эти 2 клоуна оппозиция что ли???
один умный человек сказал, он хочет сделать точно так как было при Ельцине, что привело к расколу власти и стрельбе по белому дому в Москве.
16.01.2020 09:11
гость
Какие 1,5%?! Телевизор иногда надо выключать.
знаете кто будет премьером?
Кадыров...
16.01.2020 09:49
АБОРИГЕН
Какие 24%?! Из зомбосайтов иногда надо вылазить
Уже объявили же премьера
И хрен они когда от власти отстанут...
Как пиявки будут держаться до последнего... пока на лафете не увезут... а потом начнётся как в начале 80х годов: раз в год Лебединое озеро и раздача абонементов на очередные похороны.
Они как пиявки будут держаться до последнего, а последние, новые, как пиявки будут лезть, чтобы присосаться
Новый председатель Правительства Михаил Мишустин, 53 года
Началась операция "Преемник"?
изменение конфигурации на ближайшие 10 лет.
Т.е. "стабильность" на 10 лет?
Я никогда не голосовал за Путина и всегда его осуждал.
Теперь я буду его поддерживать, хотя и не безоглядно, помня о прошлом.
Понятно, что не всё сразу. Но кроме гражданства и вида на жительство нужно запретить проживание детей за рубежом и счета с недвижимостью.Как показывает практика, некоторые мелкобритании предателям гражданство и вид на жительство дают легко по прилёту. Главное, чтобы было чем их экономику поддержать.
16.01.2020 10:15
гость
Ошибаетесь! В новой структуре старый приемник и это Медведев - заместитель Путина в Совбезе!
как всё это противно наблюдать - как один человек не боится потерять власть над целой страной...
прям тараканище какой-то?
как всё это противно наблюдать - как один человек не боится потерять власть над целой страной...
прям тараканище какой-то?
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не боится - следует читать без не - Боится...
16.01.2020 10:39
- гость -
Ещё бы ему не бояться. Ведь без власти он пожилой военный и уголовный преступник.
Не знаю про вид на жительство, но силовикам двойное гражданство уже запрещено. Госслужащим запрещены счета в иностранных банках и недвижимость за рубежом. Им это не нравится
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запрети то есть, только всем на это плевать, так контроля за этим нет абсолютно
внесут поправки, и своим можно будет - в целях ведения крупнейшего, почти государственного бизнеса... и т.п., как господдержка крупного бизнеса попавшего под санкции.
самое смешное, что все их шаги уже просчитываются простыми гражданами!
жаль только что все эти расчёты верны и со знаком минус.