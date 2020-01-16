Делится властью и готовит себе новое место. Эксперт о политической реформе Путина

Владимир Путин своим посланием Федеральному Собранию запустил реформу власти, которая будет проходить в ближайшие несколько лет, а также добавил полномочия нескольким институтам власти за счет полномочий президента. И, возможно, это является частью подготовки новой должности президента. Такое мнение порталу amic.ru высказал алтайский политтехнолог Константин Лукин.

"Послание – эта старт транзита власти, изменение конфигурации на ближайшие 10 лет. Придание институтам новых полномочий должно привести к балансу власти", – считает собеседник.

Президент, напомним, предложил несколько серьезных изменений: Госсовет получит реальные полномочия и закрепление в Конституции, Госдума – право назначать главу правительства, вице-премьеров и министров, Совет Федерации – глав силовых ведомств, губернаторам, депутатам, сенаторам запретят иметь гражданство и вид на жительство в других странах, а президентом сможет стать человек, который прожил в России не менее четверти века.

По словам Константина Лукина, все эти предложения президента – некое новое государственное устройство, новые отношения государства и общества. А потому перезагрузка институтов логична.

То, что президент делится властью, говорит о двух стратегических переменах. Во-первых, Россия по Конституции перестанет быть "суперпрезидентской державой", когда слишком много полномочий у главы государства, а станет просто президентской с правом парламента контролировать исполнительную власть. Это, кстати, приведет к долгожданному усилению депутатского корпуса.

А во-вторых, это говорит о том, что Путин готовит себе новое место после окончания президентства. По мнению Лукина, он вполне может возгласить Госсовет, который станет одним из центров силы.

Но при этом он сомневается, что в 2020 году пройдут досрочные выборы в Госдуму (которые по расписанию должны состояться в 2021 году).

"После отставки правительства распускать еще и Госдуму было бы совсем странно, совсем кардинально. Система просто может затрещать по швам", – уверен он.