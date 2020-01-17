"Никого я не смещал". С чем и зачем из Москвы на Алтай приехал новый глава ЛДПР

В Алтайском крае появилась новая политическая фигура (что бывает очень нечасто) – 25-летний уроженец Коми, несколько лет работавший в Москве, Максим Крайн стал новым (пока с приставкой исполняющего обязанности) координатором регионального отделения ЛДПР. Смещал он прошлого координатора или нет, почему на Алтае не нашлось своих кадров и как он будет добиваться для партии либерал-демократов высоких результатов на выборах – об этом с ним поговорил корреспондент портала amic.ru.

– Максим Юрьевич, кто и как предложил вам возглавить отделение партии?

– Предложение поступило от депутата Госдумы, курирующего Алтайский край, Елены Строковой. Она заинтересована в том, что происходит в регионе. Я сразу согласился. Хотя, знаете, я же из Коми. Планировал набраться опыта в Москве и вернуться в регион. Но вот такое предложение получил.

Затем она согласовала это с руководством центрального аппарата. Высший Совет партии рассмотрел мою кандидатуру и принял. И я пока исполняющий обязанности. Для полноценного назначения должно пройти время. Мне нужно проявить себя должным образом.

– Интересно, как давно это было? Мне известно, что предыдущий руководитель регионального отделения Евгения Боровикова намеревалась покинуть пост еще в начале прошлого года, когда получила оплачиваемую должность в краевом парламенте и хотела вплотную заняться депутатской работой.

– Это было в конце декабря 2019 года.

– То есть замену искали долго?

– Замену всегда ищут на местах. Москва дает людей уже в крайней ситуации. Так получилось, потому что не было кадрового резерва. Но я не случайный человек. В последние три года я был референтом Управления организационно-партийной работы в центральном аппарате ЛДПР, в 2019 году курировал Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. То есть курировал и Алтайский край в том числе, и соседнюю Республику Алтай, где мы в 2019 году на выборах Эл Курултая в два раза улучшили результат партии.

– Удастся улучшить результат партии в Алтайском крае?

– Одна из задач – поднять рейтинг партии и удержать планку, достигнутую на выборах в АКЗС в 2016 году. Ту планку, которую в свое время установил Владимир Семенов (один из лидеров местного отделения партии, ныне депутат АКЗС, а в прошлом депутат Госдумы, – прим. авт.). Он и другие депутаты АКЗС от ЛДПР – наша сильная сторона. Будем использовать и их опыт. Сделаем все, чтобы активизироваться на всей территории региона.

И вообще кто-то у вас тут думает, что я пришел и поменял Боровикову, Семенова. Это не так. Это обычная ротация. Евгения Боровикова не может совмещать пост координатора и еще депутатом работать, каждое направление требует много времени, много работы. Одно не должно быть в ущерб другому.

Все в региональном отделении ждали нового человека и приняли мое назначение как должное.

– На выборах в краевой парламент в 2016 году партия показала хороший результат. Во фракции сейчас девять депутатов. Больше, чем у КПРФ и "Справедливой России". Но по тем законам и правилам, которые есть сейчас, улучшить результат на следующих выборах реально только за счет одномандатников. Делаете на них ставку?

– Конечно. И я до конца года планирую объехать весь регион, посетить каждый город и район. Хочу среди наших активистов найти лидеров, которые в том числе и на выборы могли бы пойти.

Будет замена руководителей местных отделений в районах. И все тонкости на местах, проблемы местных ячеек я знаю. И это я буду решать. Чтобы партия достигла больших результатов, надо сплотить весь Алтайский край в единый кулак, чтобы работал не только Барнаул и аппарат регионального отделения, а все на местах.

В каждом районе, где будет координатор, мы откроем приемные, будем помогать по возможности всем, всех услышим. Мы работаем не только перед выборами, мы работаем каждый день.

Я приехал налаживать партийную активность, а не сидеть в рубашке и пиджаке в кабинете. Буду делиться своим опытом, привлекать депутатов из других, соседних регионов, проводить партшколы. Ходить к избирателю ногами, общаться, буду всем доступен для общения.

Еще одна важная задача – участие в формировании территориальных избирательных комиссий. Партии нужно поставить людей, разбирающихся в избирательном праве, готовых отстаивать права ЛДПР. Мы же прекрасно понимаем, что голоса в свою поддержку на выборах нужно не только получить, но и правильно посчитать.

– Ваш возраст, а это всего 25 лет, имел какое-то значение при назначении?

– Критерии назначения координатора – это образование, опыт работы в партии. У меня это есть. Избрание основано на работе, активности, заслугах, а не на возрасте. Высший совет принимает решение в чью-то пользу не потому, что "человек хороший", выбирают проверенных временем. У меня есть опыт работы в регионах в непростых условиях.

– Как бы вы оценили положение дел в местной ЛДПР сейчас? Чем-то выделяется регион на фоне других сибирских?

– Вот сравнивать по регионам я бы не стал. У каждого своя специфика. Я покажу своей работой, насколько алтайское отделение может быть сильным. И, конечно, один я не справлюсь, мне нужна команда. А команда здесь есть. Да и ничего глобального не произошло. Просто поменяли координатора, все по уставу партии.

– Насколько близко вы знакомы с Владимиром Жириновским? Приходилось ли просить у него совета?

– Я работал в центральном аппарате и, конечно, мы знакомы. Он всем уделяет внимание и всем старается помочь советом. Но бегать к нему с вопросами, наверное, нет необходимости. У нас есть депутаты-кураторы, которые всегда на связи и всегда в теме.

– Максим Юрьевич, алтайская ЛДПР часто использует такой формат привлечения внимания как митинги и пикеты. Продолжите эту практику?

– Мы не будем злоупотреблять уличными форматами. Люди и так недовольны властью, бытом. Я как новый координатор буду призывать к позитиву, которого у вас в регионе сейчас не хватает. Мы не намерены использовать провалы власти для себя.

Алтайский край далеко от Москвы, тут совсем не тот уровень жизни, и мне кажется, что настроение у вас достаточно депрессивное. А потому нужен другой подход.