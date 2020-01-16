Несколько районов Барнаула сковали серьезные пробки

Утренние заторы на дорогах Барнаула достигли 7 баллов по данным сервиса Яндекс. Пробки.

Самая тяжелая ситуация на пересечении улицы Северо-Западная и проспекта Ленина. Затор растянулся от Горно-Алтайской до Кулагина. Длинная пробка также на Павловском тракте от Малахова до Фурманова и на Змеиногорском тракте в сторону центра.

Стоят автомобили в районе Трактовой и на пересечении Власихинской и Попова. Медленное движение на проспекте Калинина от улицы Петра Сухова до Северо-Западной.

Небольшими участками растянулись заторы по проспекту Строителей и Молодежной, а также на площади Октября. Остальные улицы центра города свободны.

Из-за ДТП затруднено движение по Советской Армии от проспекта Коммунаров до Павловского тракта.