Шторм близко. Синоптики предупреждают о сильном ухудшении погоды в Алтайском крае

Синоптики предупреждают жителей Алтайского края об обильных осадках и сильном ветре. Непогода придет в регион завтра, 17 января.

Днем 17 января и сутки 18 января на территории региона ожидается сильный мокрый снег, метели. Ветер с порывами 18-23 метра в секунду, возможны порывы до 30 метров в секунду.

На дорогах возможны сильные снежные заносы и гололедица. Водителям рекомендуется отказаться от поездок на дальние расстояния.

При этом в крае будет тепло. 17 января термометры покажут до -7 градусов, а 18 января – до -5 градусов. Немного холоднее будет в предгорных районах, где температура может опуститься до -11 градусов.