Жители Алтайского края предпочитают длительную ипотеку

Средний срок ипотечного кредитования на Алтае увеличился в минувшем году. Особенно это заметно в сегменте новостроек. Если в начале 2019-го заемщики брали "долевки" в среднем на 15 лет 9 месяцев, то в конце года – уже на 17 лет 8 месяцев.

Увеличилась и средняя сумма кредита – с 1,5 до 1,66 млн рублей, а вот ипотечная ставка, наоборот, упала. На 1 декабря в Алтайском крае она составляла в целом по рынку 9,22%, на новостройки – 8,57%, сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Добавим, что в минувшем году в Алтайском крае на 80 млн рублей снизился объем просроченной задолженности – до 690 млн рублей. В целом же жители региона должны банкам по жилищным кредитам 85,6 млрд рублей.

Как уже сообщал amic.ru, в ближайшее время на Алтае могут начать выдавать ипотеку под 0,1% годовых. Правда, это касается только жителей сельской местности.