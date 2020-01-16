Жители Алтайского края предпочитают длительную ипотеку

Средний срок ипотечного кредитования на Алтае увеличился в минувшем году. Особенно это заметно в сегменте новостроек. Если в начале 2019-го заемщики брали "долевки" в среднем на 15 лет 9 месяцев, то в конце года – уже на 17 лет 8 месяцев.
Увеличилась и средняя сумма кредита – с 1,5 до 1,66 млн рублей, а вот ипотечная ставка, наоборот, упала. На 1 декабря в Алтайском крае она составляла в целом по рынку 9,22%, на новостройки – 8,57%, сообщает "Алтайский портал недвижимости".
Добавим, что в минувшем году в Алтайском крае на 80 млн рублей снизился объем просроченной задолженности – до 690 млн рублей. В целом же жители региона должны банкам по жилищным кредитам 85,6 млрд рублей.
Как уже сообщал amic.ru, в ближайшее время на Алтае могут начать выдавать ипотеку под 0,1% годовых. Правда, это касается только жителей сельской местности.
Комментарии
Да, мы, жители Алтайского края, именно такое и предпочитаем. Прям так в банке и говорим - нам надо ипотечный кредит побольше и чтобы выплачивали мы его подольше. Очень уж хотим банку приятно сделать, пусть на процентах подзаработает.
для меня важен показатель - ежемесячный платёж. чем он ниже тем лучше, но и засовывать шею в петлю больше чем на 3-4 года не хотелось бы...
брать на максимальный срок - разумно, т.к. чем больше срок - тем ниже ежемесячный процент. если заработок позволяет - плати досрочно, каждый месяц вкладывая сколько можешь. а если случится что - то ты прикрыт, т.к. не надо выкладывать за ипотеку непомерную сумму, а можно перекантоваться какое-то время на минимальном платеже
Лутше вирнули дифиринцированный платеж
16.01.2020 12:10
- гость -
Все математики мира судорожно вздохнули и заплакали кровавыми слезами.
Умиляет ненавязчивость заголовка, предполагающего добрую волю и наличие.
17 лет 8 месяцев
Так за это время или падишах умрет, или Ишак сдохнет, или Жириновский долги простит