Четверг, 16 Январь, 13:19

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Кто будет председателем нового правительства?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 61,43
€ 68,37
Обь
-1см -2


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отставка Правительства РФПослание Путина Федеральному Собранию-2020 Крещение-2020
Новости

Теплая остановка появилась в парке в Барнауле

, ИА "Амител"
Три недели она будет стоять в Парке спорта Смертина

Специальную теплую остановку установили в Парке спорта Алексея Смертина в рамках акции канала ТНТ "Барнаул, почувствуй тепло". Стоять павильон рядом с ледовым катком в парке будет до 5 февраля.

На протяжении всего времени работы теплой зоны ТНТ проводит розыгрыш зимних наборов от телеканала. Для участия в акции предлагают вступить в группу в соцсети "ВКонтакте" и прикрепить свое фото на фоне остановки в комментариях к закрепленной записи.

Отметим, что в 2020 году в Барнауле будет открыто еще пять умных остановок с Wi-Fi, бегущей строкой и видеонаблюдением. Внутри можно будет погреться, выпить кофе или перекусить.

Это остановка "Дом быта" (проспект Ленина, четная сторона), "Площадь Октября" (четная сторона), "Краевая клиническая больница" (улица Фомина, 154), "Площадь Баварина" (Речной вокзал), "Молодежная" (проспект Красноармейский, четная сторона).


Комментарии

16.01.2020 12:06
- гость -

"Отметим, что в 2020 году в Барнауле будет открыто еще пять умных остановок с Wi-Fi, бегущей строкой и видеонаблюдением. Внутри можно будет погреться" - отличное место для обоссаных бомжей

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< январь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
13:15
"Касается каждого человека и каждой семьи": Максим Банных оценил послание президента 0
12:47
Мост к горе Белухе построили на Алтае за 410 миллионов 4
12:32
"Мы с ним не скучали": главный алтайский налоговик дал оценку Мишустину 5
12:18
Полмиллиарда на подарки и праздничный стол. Траты барнаульцев на Новый год возросли 1
12:00
Путин – красавчик. Как алтайские чиновники и депутаты восприняли послание президента 40
11:42
Теплая остановка появилась в парке в Барнауле 1
11:39
Жители Алтайского края предпочитают длительную ипотеку 7
11:22
В здании суда в Новокузнецке расстреляли двух человек 8
11:00
Улыбочку: барнаульцев приглашают на фотосессию с хаски 0
10:48
Бийский вахтовик хотел стать трейдером, но попался на удочку мошенников 6
10:30
Жители Рубцовска рассказали о сливе нечистот рядом с их домами 0
10:16
Где жить хорошо. Обзор новостроек Барнаула 0
10:06
Шторм близко. Синоптики предупреждают о сильном ухудшении погоды в Алтайском крае 6
09:56
Его не любят курильщики и пенсионеры. Чем запомнился премьер Дмитрий Медведев 7
09:34
Участок под элитную застройку продают в центре Барнаула за 180 млн рублей 4
09:18
Хочешь в прорубь – готовься с лета. Кому нельзя купаться на Крещение и чем это опасно 0
09:01
Делится властью и готовит себе новое место. Эксперт о политической реформе Путина 33
08:50
Несколько районов Барнаула сковали серьезные пробки 3
08:31
Маленькое политическое землетрясение. Можно ли отставку кабмина считать переворотом? 19
08:15
Врач рассказал, как выявить рак кожи на ранней стадии 2
08:03
Желейные конфетки и миллиардное поручительство: как на Алтае поддерживают бизнес 1
07:42
Он вам не премьер: реакция соцсетей на отставку правительства во главе с Медведевым 25
07:23
Родился в рубашке: случаи невероятного везения в ДТП 0
07:15
Кто такой Михаил Мишустин, который может стать председателем правительства РФ 3
06:54
Рамзан Кадыров назначил врио главы Чечни 6
06:41
Отставка правительства. Коротко о самом важном 1
06:29
Хозяин алтайского гаража обнаружил его пропажу спустя несколько месяцев 3
06:11
Могут ли в 2020 году пройти досрочные выборы в Госдуму и референдум по Конституции? 3
05:45
Ветер будет усиливаться. О погоде в Алтайском крае 16 января 0
05:29
Чехол на ЦУМе, "теракт", Санниково и Макаревич: история визитов Медведева в Барнаул 4
23:48
"Это конституционный переворот". Политологи о том, почему Медведев распустил кабмин 3
23:43
Ученые обнаружили неожиданную пользу секса для женского организма 5
23:29
Путин хочет видеть Михаила Мишустина в должности премьера 1
23:13
Правительство, которого больше нет. Кто именно ушел в отставку? 7
23:02
Алтайский биатлонист завоевал серебро в командной эстафете на юношеской Олимпиаде 0
22:17
Все спланировано. Алтайские политики об отставке Медведева и выборах в Госдуму 2
22:05
Курс рубля обвалился после отставки правительства России 4
21:38
Кто станет главой нового правительства РФ? Опрос 2
21:34
Для ушедшего в отставку Медведева введут новую должность 2
21:32
Глава Минспорта Алтая надеется, что краю дадут обещанные Медведевым деньги 3
21:22
Самая красивая женщина в мире показала фото без купальника 5
21:19
Госдума: отставка кабмина не отразится на процессе реализации послания президента 0
21:02
Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира 0
20:51
Медведев объявил об отставке правительства РФ 13
20:42
СМИ: подозреваемый в убийстве пропавших алтайских подростков покончил с собой 4
20:16
Главный алтайский единоросс Романенко рассказал о реализации послания Путина в регионе 2
20:05
О детях, бедности и Конституции. Главное из послания Путина Федеральному Собранию 5
19:42
Дочь Заворотнюк отпраздновала день рождения в палате матери 1
19:29
Два грузовика жестко столкнулись на алтайской трассе 0
19:07
Волочкова показала, как водить байк сидя на шпагате 2

© ИА «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.