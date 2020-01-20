Финал Кубка России по зимнему триатлону впервые пройдет на Алтае

Финал Кубка России по зимнему триатлону (бег, велосипед, лыжная гонка) впервые пройдет на территории Алтайского края. Лучшие триатлеты страны соберутся в селе Тягун Заринского района на базе горнолыжного комплекса Berloga.

В программе соревнований две категории: "Элита", а также "Юниоры, юноши и любители". Регламент соревнований можно найти здесь.

Заявки для участников категории "Элита" принимаются до 27 марта по электронной почте: info@altai3race.ru

Добавим, что первый зимний триатлон в современном понимании провели в 1995 году в итальянских Альпах, на границе с Австрией.

В России первые соревнования по современному зимнему триатлону состоялись через десять лет – 19 марта 2005 года в Москве. В них приняли участие 104 человека.

Пока зимний триатлон не включен в программу Олимпийских игр.