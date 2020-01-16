Мост к горе Белухе построили на Алтае за 410 миллионов

Новый мост через Катунь, связывающий села Кучерла и Тюнгур на дороге, ведущей к Белухе, построили в Горном Алтае. Его стоимость составила 410 миллионов рублей. Средства были выделены из федерального бюджета.

Как сообщает "Горно-Алтайавтодор", это единственный переход для туристов, следующих по этой дороге к подножию Белухи. Объект расположен на участке, соединяющем Кучерлу и Тюнгур, в которых проживает около 600 человек.

Старый мост был аварийным, от местных жителей и гостей региона поступали просьбы построить безопасный автомобильный проезд на другой берег. Строительство новой переправы началось в 2014 году. В 2016 году на эти цели были направлены средства, собранные за счет системы "Платон", в размере 625 млн рублей. В 2018-м строительство было остановлено. В этом году новый руководитель республики Олег Хорохордин договорился о возобновлении финансирования.

"Сейчас на новом мосту завершены все необходимые работы, обеспечивающие безопасность людей, установлено барьерное ограждение, устроено электроосвещение, мост введен в эксплуатацию. На окончание строительства ушло менее года", – рассказали в "Горно-Алтайавтодоре".

Ранее сообщалось, что дорога из Горно-Алтайска до Телецкого озера перейдет в федеральную собственность. Это поможет бюджету республики экономить в год несколько сотен миллионов рублей. Кроме того, началось строительство дороги на Алтае к Каракольским озерам. Стоимость работ составит 5 миллиардов рублей. Предполагаемый срок передачи трассы на баланс федеральному центру – 2021 год.