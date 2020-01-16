В здании суда в Новокузнецке расстреляли двух человек

Стрельбу открыли в мировом суде Новокузнецка сегодня утром, 16 января. По предварительным данным, в здание проник мужчина с ружьем, сообщает "Сiбдепо".
В пресс-службе Кемеровского областного центра медицины катастроф уточняют, что в результате инцидента пострадали 44-летний судебный пристав и 43-летняя женщина-юрист. Женщину госпитализировали с ранениями ног и лица, мужчину довезти до больницы не успели, он скончался в машине скорой помощи.
По данным ИА "Город Nовостей", стрелявшего задержали. Сейчас проезд к месту происшествия перекрыт, там работают следователи. Официальной информации по инциденту пока не поступало.
Комментарии
продолжаем хроники капитализма
Да! богатые богатеют, нищие беднеют. каждый высказывается об этом по разному. подобный поступок не новость, да и не последний.
Устал ждать правосудия...
Я думал судью завалил, а эти то что сделали ему плохого?
2Гость 16.01.2020 11:54
стихийный бунт тем и плох, что, во-первых, бьет мимо цели - а по тем кто под руку попал, а во-вторых - никогда не приводит к каким-либо результатам и всегда проигрывает
В нашем славном городе в здании мировых судей стоят рамочные детекторы.
Явно с присовыми судился