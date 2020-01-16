В здании суда в Новокузнецке расстреляли двух человек

Стрельбу открыли в мировом суде Новокузнецка сегодня утром, 16 января. По предварительным данным, в здание проник мужчина с ружьем, сообщает "Сiбдепо".

В пресс-службе Кемеровского областного центра медицины катастроф уточняют, что в результате инцидента пострадали 44-летний судебный пристав и 43-летняя женщина-юрист. Женщину госпитализировали с ранениями ног и лица, мужчину довезти до больницы не успели, он скончался в машине скорой помощи.

По данным ИА "Город Nовостей", стрелявшего задержали. Сейчас проезд к месту происшествия перекрыт, там работают следователи. Официальной информации по инциденту пока не поступало.