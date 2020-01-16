"Мы с ним не скучали": главный алтайский налоговик дал оценку Мишустину

Руководитель УФНС России по Алтайскому краю Юрий Куриленко назвал будущего премьер-министра Михаила Мишустина, который возглавлял федеральное ведомство долгие годы, как грамотного управленца, с которым "нескучно".
По его словам в 2010-м году против Мишустина была развернута информационная война. Выходили негативные материалы в СМИ о нем, его заместителях и коллегах. Мишустин всерьез занялся налоговой реформой в стране и это понравилось далеко не всем. Однако ничего, что было написано в СМИ, не подтвердилось.
"Поэтому могу сказать, что он – достойный руководитель. Могу сказать, что мы с ним не скучали. Он не только сам работает, но и других заставляет. С ним я лично общался только один раз, когда проходил собеседование в 2011-м на пост руководителя службы по Республике Бурятия. Все остальное – только коллегии, где я слушал его отчеты. Он человек, который способен сложные вещи объяснить простым языком. Это говорит о его профессионализме", – отметил Олег Куриленко.
В среду, 15 января, премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке своего правительства. После этого президент Владимир Путин выдвинул на его место 53-летнего главу Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина. В четверг эту кандидатуру на пленарном заседании должна одобрить Госдума.
В феврале 2009 года Мишустин вошел в кадровый резерв президента России, а в апреле 2010 года его назначили руководителем Федеральной налоговой службы. Многие эксперты утверждают, что он создал одну из самых сильных реформ в стране за последние годы.
Комментарии
По его словам в 2010-м году против Мишустина была развернута информационная война. Выходили негативные материалы в СМИ о нем, его заместителях и коллегах. Мишустин всерьез занялся налоговой реформой в стране и это понравилось далеко не всем.
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Да ну, всем нравится. Эффективность налоговой реформы, которой занимался Мишустин, принесла плоды. В виде обнищания граждан и экономических "прорывов".
комменты писать нельзя7
53 года, преемник?
Поди налог на роскошь хочет ввести? Кому это понравится
А вдруг не станет???
Вдруг дадут указание госдуре поиграть в демократию, и сделать за 220 человек, против 230.
После этого предложат того же Кадырова (зря чтоли он оставил пост главы Чечни)