"Мы с ним не скучали": главный алтайский налоговик дал оценку Мишустину

Руководитель УФНС России по Алтайскому краю Юрий Куриленко назвал будущего премьер-министра Михаила Мишустина, который возглавлял федеральное ведомство долгие годы, как грамотного управленца, с которым "нескучно".

По его словам в 2010-м году против Мишустина была развернута информационная война. Выходили негативные материалы в СМИ о нем, его заместителях и коллегах. Мишустин всерьез занялся налоговой реформой в стране и это понравилось далеко не всем. Однако ничего, что было написано в СМИ, не подтвердилось.

"Поэтому могу сказать, что он – достойный руководитель. Могу сказать, что мы с ним не скучали. Он не только сам работает, но и других заставляет. С ним я лично общался только один раз, когда проходил собеседование в 2011-м на пост руководителя службы по Республике Бурятия. Все остальное – только коллегии, где я слушал его отчеты. Он человек, который способен сложные вещи объяснить простым языком. Это говорит о его профессионализме", – отметил Олег Куриленко.

В среду, 15 января, премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке своего правительства. После этого президент Владимир Путин выдвинул на его место 53-летнего главу Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина. В четверг эту кандидатуру на пленарном заседании должна одобрить Госдума.

В феврале 2009 года Мишустин вошел в кадровый резерв президента России, а в апреле 2010 года его назначили руководителем Федеральной налоговой службы. Многие эксперты утверждают, что он создал одну из самых сильных реформ в стране за последние годы.