Мария Шукшина забрала себе ребенка, рожденного девушкой из Барнаула

Актриса Мария Шукшина на своей странице в Instagram рассказала о том, что в ее семье пополнение.

Марк (так зовут ребенка) рожден жительницей Барнаула Фрейей Зильбер от сына Шукшиной. В 2018 году девушка пришла на телешоу и рассказала, что родила ребенка от сына известной актрисы, с которого теперь требует алименты. Сначала провели тест ДНК, который подтвердил отцовство, но разборки на этом не закончились.

Когда контракт с телеканалом закончился, Зильбер без камер и журналистов пришла в семью Шукшиной и попросила, чтобы мальчик пожил с ними. Сейчас Марк находится рядом со своим отцом. Шукшина с радостью рассказывает о ребенке и гордится тем, что ее родственникам удалось выпутаться из этой истории.