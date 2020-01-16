Мария Шукшина забрала себе ребенка, рожденного девушкой из Барнаула

Актриса Мария Шукшина на своей странице в Instagram рассказала о том, что в ее семье пополнение.
Марк (так зовут ребенка) рожден жительницей Барнаула Фрейей Зильбер от сына Шукшиной. В 2018 году девушка пришла на телешоу и рассказала, что родила ребенка от сына известной актрисы, с которого теперь требует алименты. Сначала провели тест ДНК, который подтвердил отцовство, но разборки на этом не закончились.
Когда контракт с телеканалом закончился, Зильбер без камер и журналистов пришла в семью Шукшиной и попросила, чтобы мальчик пожил с ними. Сейчас Марк находится рядом со своим отцом. Шукшина с радостью рассказывает о ребенке и гордится тем, что ее родственникам удалось выпутаться из этой истории.
Комментарии
Сноха не ко двору пришлась?
Фотать не умеют, фокус не на лице ребенка!
Вот вроде таких Фрейей много, а за эту стыдно что из Барнаула. Отбила денег сколько смогла и в кусты.....Срамота какая.
Вот вроде таких Фрейей много, а за эту стыдно что из Барнаула. Отбила денег сколько смогла и в кусты.....Срамота какая.
Шарик фотали же.