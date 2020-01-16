"Профнавигатор" АлтГУ раскроет перед школьниками секреты образовательной траектории

Организуемая один раз в год, профориентационная акция "Профнавигатор" поможет будущим абитуриентам в выборе направления дальнейшего обучения и определении набора предметов для сдачи ЕГЭ. Еще одна задача мероприятия – познакомить школьников с возможностями и перспективами обучения в Алтайском госуниверситете.

"Профнавигатор" начнется с бесплатного профтестирования школьников, подготовленного специалистами факультета психологии и педагогики АлтГУ. Параллельно проводимый лекторий для родителей раскроет образовательные проекты, реализуемые в АлтГУ, и возможности университета.

"Впервые в рамках данной акции под руководством ведущих специалистов-психологов АлтГУ ребята получат возможность пройти "перезагрузку" на мини-тренинге mind-fitness, выстроить свою образовательную траекторию с помощью профтестирования и погрузиться в процесс профессионального самоопределения", – уточнила начальник управления по рекрутингу абитуриентов АлтГУ Елена Васильевна Терещенко.

Для родителей в рамках акции будет организовано обсуждение актуальной темы "Секреты построения образовательной траектории, или Как стать продюсером образования своего ребенка". Тему представит декан факультета психологии и педагогики АлтГУ Ольга Любимова.

Регистрация на мероприятие, участниками которого могут стать учащиеся 8-11 классов и их родители, осуществляется на сайте "Абитуриент АлтГУ".

Ежегодная акция "Профнавигатор" состоится в воскресенье, 26 января 2020 года, в 11:00 в корпусе "Д" АлтГУ (ул. Димитрова, 66).