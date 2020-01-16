"Касается каждого человека и каждой семьи": Максим Банных оценил послание президента

Владимир Путин в послании Федеральному Собранию отметил, что волонтерское движение в стране становится массовым, объединяя школьников, студентов и людей разных возрастов. По его словам, воплощением уважения к старшему поколению, взаимопомощи и уважения к истории стало движение "Волонтеры Победы".
Координатор проекта "Победа в каждом из нас" Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Максим Банных высоко оценил мнение и доверие президента, подчеркнув, что послание президента Федеральному Собранию относится к каждому человеку и каждой семье, пишет официальный сайт Алтайского края.
"Нам очень важно, что Владимир Владимирович ценит роль движения "Волонтеры Победы". Ведь проект "Победа в каждом из нас" мы реализуем совместно. Наша главная задача – сохранить и передать будущим поколениям настоящую историю нашей страны и не дать исказить ее", – цитирует слова Банных официальный сайт Алтайского края.
Он поблагодарил губернатора и правительство Алтайского края за поддержку проектов движения и добавил, что сейчас готовится документальный фильм о ветеранах Алтайского края. "Я уверен, что совместными усилиями мы выполним все задачи, поставленные в Год памяти и славы", – резюмировал Максим Банных.
Комментарии
Что-то начал мелькать в прессе, в депутаты что ли собрался
Фамилия какая-то знакомая-Банных?
До чего же не выносима бессмысленность подобного бытия.
отчество у него случайно не Анатольевич?
16.01.2020 13:25
гость
отчество у него случайно не Анатольевич?
ну что вы? конечно, нет.
Просто очень интересное мнение какого-то молодого человека, пропечатанное на одноименном сайте
Э а кто это? и че есть кому за него заступиться?
Да, уж, вгрызается...
да он даже внешне похож...так что- Анатолич
глазки папины?
Один в один отец ))
Он.
Да вообщем-то он молодец, что не застыл после такой трагедии.
Наследник
Молодой Алтайский олигарх - надежда России!
Чет поговаривают франка закрыли
Автобиографию пусть напишет.
16.01.2020 15:42
Джон
Да кстати, слышал из разговора вроде обыски проводили, подробностей бы...