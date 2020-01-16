"Касается каждого человека и каждой семьи": Максим Банных оценил послание президента

Владимир Путин в послании Федеральному Собранию отметил, что волонтерское движение в стране становится массовым, объединяя школьников, студентов и людей разных возрастов. По его словам, воплощением уважения к старшему поколению, взаимопомощи и уважения к истории стало движение "Волонтеры Победы".

Координатор проекта "Победа в каждом из нас" Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Максим Банных высоко оценил мнение и доверие президента, подчеркнув, что послание президента Федеральному Собранию относится к каждому человеку и каждой семье, пишет официальный сайт Алтайского края.

"Нам очень важно, что Владимир Владимирович ценит роль движения "Волонтеры Победы". Ведь проект "Победа в каждом из нас" мы реализуем совместно. Наша главная задача – сохранить и передать будущим поколениям настоящую историю нашей страны и не дать исказить ее", – цитирует слова Банных официальный сайт Алтайского края.

Он поблагодарил губернатора и правительство Алтайского края за поддержку проектов движения и добавил, что сейчас готовится документальный фильм о ветеранах Алтайского края. "Я уверен, что совместными усилиями мы выполним все задачи, поставленные в Год памяти и славы", – резюмировал Максим Банных.