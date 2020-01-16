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"Касается каждого человека и каждой семьи": Максим Банных оценил послание президента

, ИА "Амител"
И рассказал, что делают "Волонтеры Победы", чтобы сохранить историю и не искать ее
Максим Банных / фото: altay-news.ru

Максим Банных / фото: altay-news.ru

Владимир Путин в послании Федеральному Собранию отметил, что волонтерское движение в стране становится массовым, объединяя школьников, студентов и людей разных возрастов. По его словам, воплощением уважения к старшему поколению, взаимопомощи и уважения к истории стало движение "Волонтеры Победы".

Координатор проекта "Победа в каждом из нас" Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Максим Банных высоко оценил мнение и доверие президента, подчеркнув, что послание президента Федеральному Собранию относится к каждому человеку и каждой семье, пишет официальный сайт Алтайского края.

"Нам очень важно, что Владимир Владимирович ценит роль движения "Волонтеры Победы". Ведь проект "Победа в каждом из нас" мы реализуем совместно. Наша главная задача – сохранить и передать будущим поколениям настоящую историю нашей страны и не дать исказить ее", – цитирует слова Банных официальный сайт Алтайского края.

Он поблагодарил губернатора и правительство Алтайского края за поддержку проектов движения и добавил, что сейчас готовится документальный фильм о ветеранах Алтайского края. "Я уверен, что совместными усилиями мы выполним все задачи, поставленные в Год памяти и славы", – резюмировал Максим Банных.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

16.01.2020 13:20
Гость

Что-то начал мелькать в прессе, в депутаты что ли собрался

16.01.2020 13:20
- гость -

Фамилия какая-то знакомая-Банных?

16.01.2020 13:20
АБОРИГЕН

До чего же не выносима бессмысленность подобного бытия.

16.01.2020 13:25
гость

отчество у него случайно не Анатольевич?

16.01.2020 13:32
- гость -

16.01.2020 13:25
гость
отчество у него случайно не Анатольевич?

ну что вы? конечно, нет.
Просто очень интересное мнение какого-то молодого человека, пропечатанное на одноименном сайте

16.01.2020 13:35
- гость -

Э а кто это? и че есть кому за него заступиться?

16.01.2020 13:35
- гость -

Да, уж, вгрызается...

16.01.2020 13:45
Зануда

да он даже внешне похож...так что- Анатолич

16.01.2020 13:46
- гость -

глазки папины?

16.01.2020 13:49
- гость -

Один в один отец ))

16.01.2020 13:55
АБОРИГЕН

Он.

16.01.2020 14:22
- гость -

Да вообщем-то он молодец, что не застыл после такой трагедии.

16.01.2020 14:24
- гость -

Наследник

16.01.2020 15:13
- гость -

Молодой Алтайский олигарх - надежда России!

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