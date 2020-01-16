38% россиян готовы проголосовать за Владимира Путина на президентских выборах

"Левада-центр" провел опрос и выяснил, за кого готовы проголосовать россияне на выборах президента, если бы они состоялись в ближайшее время.
Большинство респондентов готовы голосовать за Владимира Путина – 38%. Однако это наименьший показатель с 2015 года. За остальных предложенных кандидатов готовы проголосовать от 1 до 4% опрошенных. Каждый пятый не решил, за кого стал бы голосовать, а 22% вообще не пошли бы на выборы.
В опросе приняли участие 1608 человек в возрасте от 18 лет из 137 населенных пунктов. Исследование проводилось на дому у респондентов, а распределение ответов приводится в количестве от общего числа опрошенных.
Напомним, накануне, 15 января, Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию, предложил обсудить поправки в Конституцию, согласно которым президент России не сможет занимать эту должность более двух сроков.
Комментарии
бюджетники
упс!!! как так 76-38=38
куда пропали 38% - ????
Может единичку забыли: 138% ?
вижу как сейчас вижу 17 лет ему еще возглавлять столицу)))
Вот, у же не 86% у кого то уже "похмелье" началось.
опять неправильно посчитали
кто эти люди?
Даже 38% это многовато по его деяниям - или фейк или мягко говоря неадекватное население?
16.01.2020 16:09
- гость -
Ну почему, к примеру: путинские друзья, попы, чиновники, судьи, прокурорские, гвардейцы, полиция, некоторые граждане.., вот и наберется процентов 30...
среди моих знакомых (не друзей, а именно знакомых), если наберется человека 3-4 это уже хорошо, а вот кто на дух его не переносит, то это десятки
Медведев - 146%
Хотелось бы мне послушать "Лебединое озеро" в честь путина... три дня...
Цензура пропустила 38%, а на самом деле? Это расплата за двадцать лет вранья.
16.01.2020 16:23
Гость
Открытого грабежа народа и помощи в обогащении своих друзей...
16.01.2020 16:21
- гость -
Хотелось бы мне послушать "Лебединое озеро" в честь путина... три дня...
-
А лучше грохот артиллерийского лафета по брусчатке Красной площади.
В этой ветке перепись соплежуев-неудачников идёт? Бггггг)
Оставайтесь тут, бедолаги законтаченные)
16.01.2020 16:19
- гость - Не с теми дружите.
а вот и поваренок 16:33 нарисовался