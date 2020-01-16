Борьба с бедностью по-сибирски: мэр и губернатор летят эконом-классом

В Сети набирает популярность видеоролик, на котором запечатлены мэр Абакана Алексей Лемин и глава Хакасии Валентин Коновалов, которые возвращаются из Москвы домой в салоне эконом-класса. Ранее чиновники посетили церемонию послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию, которая состоялась накануне, 15 января.
Как уже сообщал amic.ru, в своем послании президент затронул важнейшие темы на ближайшее время. Это поддержка семей, борьба с бедностью, развитие образования, изменение Конституции и другие.
Спустя несколько часов после выступления Путина российское правительство в полном составе ушло в отставку.
Комментарии
действительно хороший пример для чиновников
Это нормальная ситуация. Многие зарубежные политики летают обычными гражданскими рейсами, эконом-классом. С какого перепуга налогплательщики, слугам народным должны бизнес-класс оплачивать?
Где госпожа Боровикова? почему она не называет их красавчиками???
Вы не забыли как летал гоподин КА ! Это же бизнескласс и эскорт и чинопочетание ! И хде он и хзде АК ?
Всем бы чиновникам пример с них брать надобно, а то как слуга народа - так очень далеко от народа оказываются
Так и надо, зачем деньгами расшвыриваться.
Более того. Мы ж в цифровой мир стремимся. Димон завещал. Зачем приглашать тысячи чиновников в Москву?
Десятки, если не сотни, миллионов рублей на посмотреть и похлопать
Коновалов красавчик! Удачи ему в борьбе с едром