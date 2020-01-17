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Праздник удался: как изменилось число россиян, встречающих Новый год за границей

, ИА "Амител"
ВТБ выяснил, на что предпочитают тратиться российские туристы в период новогодних праздников
Источник: Pexels.com

Источник: Pexels.com

ВТБ проанализировал транзакционную активность розничных клиентов за границей в конце декабря – начале января, сравнив ее с аналогичным периодом предыдущих лет. В этом году общее число туристов и количество совершенных ими транзакций выросло на 20%. Странами – лидерами по посещаемости стали США, Великобритания и Германия.

Заграничный отдых в минувшие новогодние праздники выбрали почти 500 тысяч клиентов банка ВТБ, что на 20% выше прошлогодних значений и на 13% – результатов 2016-2017 годов. Число совершенных ими транзакций превысило 1,56 млн, за год этот показатель вырос на 20%. Общий объем трат в ходе зарубежных поездок составил 4,7 млрд рублей, что сопоставимо с результатами прошлого года.

Первая пятерка зарубежных стран по объему совершенных транзакций не изменилась. Лидером уже на протяжении пяти лет является Италия. Клиенты ВТБ совершили там операции на 454 млн рублей. Далее следуют США (368 млн рублей), ОАЭ (345 млн), Великобритания (320 млн), Франция (317 млн). "Новичками" топ-30 рейтинга стали Литва и Португалия. Швеция и Грузия в число наиболее популярных направлений в этот раз не попали.

Лидером рейтинга с наибольшей транзакционной активностью второй год подряд становится США – более 302 тыс. транзакций, что в 1,5 раза больше, чем в прошлую зиму. Средний чек по карточным транзакциям в странах топ-30 в этом году составил 3 тысячи рублей, лидерами по данному показателю стали Швейцария (10 тыс. рублей), ОАЭ и Франция (по 9,5 тыс. рублей). 

В период зимних праздников на 20% увеличились транзакции туристов в супермаркетах, а в ресторанах и барах – на 16%. На 20% вырос интерес к посещению театров, концертов и кино, а также к экскурсиям. Максимальное число транзакций в этих категориях как обычно было совершено в Испании и Финляндии.

При этом покупки в магазинах одежды и обуви увеличились всего на 8%. Такой же рост показали траты на аренду автомобилей, при этом на заправках обороты увеличились сразу на 14%.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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