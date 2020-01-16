Какой будет погода на Крещение в Алтайском крае

19 января – в Крещение Господне – погода в Алтайском крае будет теплой, но ветреной, сообщили в ЦГМС региона. Традиционных крещенских морозов в этот день все-таки не ожидается.

В воскресенье ночью температура составит -14...-19 градусов, по югу -8...-13 градусов, днем столбик термометра покажет -2...-7 градусов, а вот по северу будет холоднее, там температура воздуха опустится до -12 градусов. Синоптики прогнозируют небольшой, местами умеренный снег, метели, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Барнауле 19 января столбик термометра днем покажет -5...-7 градусов, обещают снег и метель, ветер юго-западный, 6-11 м/с.

Ранее amic.ru писал, что Алтайский край находится в зоне аномального тепла. В первой декаде января 2020 температура воздуха на большей части территории региона была выше нормы на 3-5 градусов, а во второй декаде – отклонение от нормы составило 1-3 градуса.