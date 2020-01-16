Смерть подозреваемого в убийстве двух алтайских подростков подтвердили официально

ГУ МВД России по Алтайскому краю подтвердило информацию о том, что подозреваемый в убийстве двух пропавших на Алтае подростков свел счеты с жизнью в отделе полиции.

Несколько дней назад мужчину доставили в отделение. Подозреваемый попросился в туалет, где нанес себе смертельную рану.

Скорую помощь вызвали незамедлительно, утверждают в полиции. Врачи оказали мужчине первую помощь, но несмотря на это он скончался.

"В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, оценена роль должностных лиц. В случае если будет установлена вина сотрудников, по данному факту будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", – пояснили в ГУ МВД.

Ранее информация о том, что подозреваемого похоронили, появилась в региональных СМИ, но официального подтверждения не было.

Напомним, 16-летний юноша и 18-летняя девушка пропали 7 января. С тех пор об их местонахождении ничего неизвестно. Позже появилась информация, что накануне исчезновения молодые люди гостили у 48-летнего жителя близлежащего садоводства. По некоторым предположениям, это и есть подозреваемый.