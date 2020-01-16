Вакансия премьер-министра РФ появилась на сайте по поиску работы

Сайт по поиску вакансий superjob.ru опубликовал объявление о поиске кандидата на должность председателя правительства Российской Федерации.

Соискатель должен быть гражданином РФ и не иметь гражданства или вида на жительство в других странах. Будущему премьеру предлагают "белую" зарплату, оформление по ТК РФ, проезд до работы без пробок и кабинет с видом на Москву-реку.

Помимо удобств, нового сотрудника ожидает широкий список обязанностей: возглавлять правительство РФ, представлять его в России и за ее пределами, вести заседания и подписывать акты, представлять президенту отчеты о работе и вносить предложения, а также распределять работу между членами правительства РФ.