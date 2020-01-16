Вакансия премьер-министра РФ появилась на сайте по поиску работы

Сайт по поиску вакансий superjob.ru опубликовал объявление о поиске кандидата на должность председателя правительства Российской Федерации.
Соискатель должен быть гражданином РФ и не иметь гражданства или вида на жительство в других странах. Будущему премьеру предлагают "белую" зарплату, оформление по ТК РФ, проезд до работы без пробок и кабинет с видом на Москву-реку.
Помимо удобств, нового сотрудника ожидает широкий список обязанностей: возглавлять правительство РФ, представлять его в России и за ее пределами, вести заседания и подписывать акты, представлять президенту отчеты о работе и вносить предложения, а также распределять работу между членами правительства РФ.
Комментарии
сколько оклад?
и куда на собеседование подъехать?
Зачет!!!
Хороший юмор, тонко.
хайп ради рекламы суперджоба
Цинизм зашкаливает. Всё можно, менять Конституцию, объявлять себя царем, тратить бюджетные деньги на сомнительные авантюры в Донбассе, Сирии, Ливии, хотя дело не в том, кто будет очередным назначенным путиным премьер-министром, а в том в очередной раз предложена сделка, вам заплатят за то, что бы будете плодиться и размножаться, а вы в свою очередь согласитесь с поправками в Конституцию. И кстати это еще не факт, что поправки будут выставлены на всенародный референдум.
16.01.2020 16:13
- гость -
сколько оклад?
24 тыс. руб, плюс виноградники в Тоскане и домик с уточкой
16.01.2020 16
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Брысь, хохлятина