Власти рассказали, сколько украинцев получили российское гражданство

Гражданство России в 2019 году получили 500 тысяч украинцев. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентины Казаковой.

Как отметила Казакова, показатель почти в два раза выше, чем в 2018-м. Тогда российские паспорта вручили 270 тысячам украинцев. Рост связан с упрощением процедуры получения гражданства, считают в МВД.

Добавим, что большинство новоиспеченных россиян – это жители Донбасса.

В декабре 2019-го президент Украины Владимир Зеленский призвал бороться за жителей ДНР и ЛНР, которые "потерялись" в связи с событиями 2014 года.

Напомним, что Владимир Путин упростил процедуру получения российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР в апреле 2019 года. Заявления рассматриваются в течение трех месяцев.