Семья осталась без крыши над головой после пожара в Новоалтайске

14 января в Новоалтайске произошел серьезный пожар, в результате которого полностью выгорел частный дом.

Большую часть ущерба огонь нанес внутри помещения. Обгорели все стены и потолок. Сгорела техника и мебель. В доме выбиты окна.

Проживала в этом доме семейная пара, которой нужны вещи первой необходимости.

"Размер женской одежды 58-60, обуви – 38-40. Мужской – 48-50, обуви – 43. Вещи можно привезти на работу дочери по адресу: Интернациональная, 304", – говорится в сообщении, размещенном в паблике Barnaul22.